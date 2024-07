France : un Sénégalais de 27 ans abattu après avoir poignardé un policier

Un Sénégalais a été abattu hier jeudi devant le magasin phare de Louis Vuitton sur les Champs-Elysées de Paris. Selon le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, la victime avait sorti un couteau et a blessé un policier. Cependant, il a souligné qu’aucun mobile terroriste n’était suspecté.



"L’agresseur" a sorti un couteau et a menacé les policiers qui « répondaient à un appel des agents sécurisant un magasin » sis dans le 8e arrondissement de Paris, ont expliqué les autorités françaises. Qui ont ajouté qu’il « a tenté de les poignarder à plusieurs reprises et a réussi à les poignarder ».



Touché par balle, le compatriote âgé de 27 ans, en situation régulière, a été grièvement blessé avant de succomber à ses blessures.



Une enquête est ouverte sur l'attaque.