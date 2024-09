Fraude et délinquance financière : une belle récolte de 15 milliards de FCFA de liquidations pour les services douaniers

La liquidation et le recouvrement des droits et taxes tout comme la lutte contre la criminalité financière ont permis à la Douane, d’une part, de refouler les caisses de l’État et, de l’autre, de démanteler des réseaux de faux monnayage.



Dans sa parution de ce jeudi, le Journal L’Observateur rapporte que la direction des enquêtes douanières a mené, ces six derniers mois (mars-août), des opérations de contrôle au niveau de plusieurs entreprises établies au Sénégal, surtout dans les secteurs miniers et pétroliers.



Ces actions, détaille le journal, ont permis des liquidations de droits et taxes à hauteur de 15 milliards 28 millions 121 mille 771 francs CFA. Il s’agit d’une progression à hauteur de 41 % par rapport à l’année dernière à la même période où le montant liquidé plafonnait à 10,6 milliards.



Les recouvrements de droits et taxes ont également connu une hausse durant la période considérée. L'Observateur précise qu'ils s’élèvent à 13,5 milliards alors qu’ils étaient de 11,5 milliards en 2023, soit un bond de 17 %.



« La lutte contre la délinquance financière, notamment le faux monnayage, a aussi porté ses fruits puisque des saisies de faux billets d’une contre-valeur de 3,9 milliards F CFA ont été réalisées entre janvier et août 2024 », informe le quotidien L'Observateur.