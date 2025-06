Funérailles nationales en Iran sur fond de nouvelles menaces américaines et israéliennes

L'Iran organise ce samedi des funérailles nationales pour une soixantaine de hauts gradés et de scientifiques nucléaires tués pendant la « guerre de 12 jours » déclenchée par Israël, au quatrième jour d'un fragile cessez-le-feu et alors que Donald Trump menace d'attaquer à nouveau le pays. « La cérémonie d'hommage aux martyrs a officiellement commencé », a déclaré une présentatrice de la télévision d'État à 8h (4h30 TU), sur des images d'une foule réunie dans le centre de Téhéran.



La télévision nationale montre des cortèges funéraires des « martyrs de la guerre imposée par le régime sioniste ». Les cercueils sont drapés dans des drapeaux iraniens et portent des portraits des commandants tués en uniforme. Le cortège funèbre parti de la place Enghelab (Révolution) se rendra ensuite place Azadi (Liberté), distante de 11 kilomètres. Le président iranien Massoud Pezeshkian participe aux cérémonies, selon la télévision d'État.



Trump menace de nouvelles frappes

Dans un texte sur sa page sur le réseau social X, le chef de la diplomatie iranienne a dénoncé les propos du président Trump, qui s’est moqué du guide suprême iranien en affirmant qu’il ferait mieux d’accepter la défaite, mais aussi les menaces d’une nouvelle frappe si Téhéran reprenait son programme nucléaire, rapporte notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi.



« Si le président Trump veut un accord, il doit abandonner son ton irrespectueux et inacceptable contre le guide suprême iranien. La bonne volonté apporte de la bonne volonté et le respect », a-t-il ajouté.



Le président Trump, mais aussi les responsables israéliens, ont affirmé qu’il y aura de nouvelles frappes si Téhéran reprenait son programme nucléaire.



Téhéran refuse les demandes de l'AIEA

Téhéran a également dénoncé les déclarations de Rafael Grossi, le directeur général de l’Agence internationale de l'énergie atomique, qui a exigé que l’Iran autorise les inspections de ses sites nucléaires bombardés par les États-Unis et Israël par les inspecteurs de l’agence onusienne.



Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a rejeté cette demande, en affirmant qu'elle n’avait pas de sens et cachait des intentions malveillantes. Téhéran accuse Rafael Grossi de chercher à obtenir des informations pour les transmettre aux Américains et Israël.