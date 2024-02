La perspective d'un déploiement de militaires russes au Niger divise la junte

La rencontre s'est faite à Moscou le 16 janvier dernier, en marge de la visite du Premier ministre nigérien Ali Mahamane Lamine Zeine. Un face-à-face entre ministres de la Défense. D'un côté Salifou Modi pour le Niger, de l'autre les vices ministres russes Alexandre Fomine et Iounous Evkourov.



Ils ont évoqué l'acquisition d'équipements militaires et la formation de soldats nigériens. Mais il n'a pas été précisé si l'arrivée d'un contingent mêlant militaires russes et ex-mercenaires de Wagner figurait aussi au menu des discussions.



Car à Niamey, c'est une question éminemment sensible, comme l'a montré la réunion du 3 janvier à l'état-major des armées. Les principaux responsables de la junte étaient réunis pour discuter de la perspective d'une arrivée de militaires russes. Et les échanges furent houleux, relatent des observateurs haut placés. Il y avait les pro-russes d'une part : le général Tiani, chef de la junte, Salifou Modi ministre de la Défense et d'autre part Moussa Barmou, chef d'état-major des armées.



Moussa Barmou, officier formé aux États-Unis et qualifié d'homme de Washington s'est, dit-on, violemment opposé à l'option russe. Jusque-là cantonnée aux coulisses de la junte, les divisions sont désormais de notoriété publique