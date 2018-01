Galop de l’Us Ouakam : Pape Latyr Ndiaye dirige les entrainements

L’Union sportive d’Ouakam (Uso) s’est entrainée ce mercredi après-midi au terrain du village d’Ouakam. Au menu de la séance du jour. Une mise en place des fondamentaux «tactico-technique» sous la conduite de l’ancien gardien de but du club Pape Latyr Ndiaye qui est titulaire au premier degré. Il est aidé dans ses tâches par deux autres anciens joueurs du club ouakamois, Meissa Binta Ndiaye et Serigne Mbaye Gueye. Le staff technique, pour dérouler leur plan ont scindé l’effectif en quatre (4) groupes de onze (11) joueurs. Les gardiens de buts sont écartés des joueurs de champs, sous la houlette de l’ancien gardien de but de l’équipe nationale du Sénégal, Daouda Ndao, qui revisite avec eux les fondamentaux sous le regard d’un public venu nombreux, regarder la troisième séance d’entrainement de l’équipe.



Les visages des joueurs qui composent pour l’instant l’effectif du club ouakamois sont inconnus des journalistes. Mais, Pape Latyr Ndiaye n’a pas voulu en dire plus sur la composition du groupe. Selon lui c’est une consigne des dirigeants : «Pour l’instant, je ne peux pas communiquer sur le groupe. C’est ce qui a été arrêté par le club».



Avant de poursuivre : « L’équipe se prépare sur tous les aspects pour son retour. On n’a pas croisé les bras pour attendre notre réintégration. Quel que soit l’adversaire, nous sommes prêt ».



Mais, le fait que les joueurs soient inconnus par les journalistes ne, dérange pas les dirigeants qui disent être prêts. On a les joueurs et, incha allah, les gens sauront que nous sommes de retour». Toutefois, un d'entre eux reconnaît ce ne sera pas facile «parce que les autres ont déjà quelques matchs dans les jambes », contrairement à l’autre qui n’a pas de soucis car dit-il : « Rien n’est encore perdu, GFC n’a qu’un point et Diambars n'en a que quatre. Donc, si nous gagnons deux matches sur les neuf en retard, on les dépasse », ont commenté certains dirigeants de Ouakam.