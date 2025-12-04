Gambie : un jeune sénégalais de 16 ans maintenu en détention provisoire pour "intention de commettre un crime et vol"

Un jeune sénégalais âgé de 16 ans a été maintenu en détention provisoire en Gambie, après sa comparution devant le tribunal de Banjul. Il est accusé d' être entré par "effraction dans un bâtiment avec l'intention de commettre un crime et vol".



Selon les autorités gambiennes, rapporte le quotidien Les Echos, dans son édition de ce jeudi, les faits remonteraient au 04 octobre 2025, où l’adolescent sénégalais aurait "pénétré dans une boutique appartenant à un certain Fanding Marong, sur le littoral de Banjul, avant d’emporter 34 pairs de chaussures d’une valeur de 17.500 Dalasis (Franc gambien) , envrion135.000 FCFA, neuf parfums, des produits de soin, une tondeuse ainsi que 1800 Dalasis (13962,51 FCfa)".



A l’entame de son procès, le mardi 02 décembre, le mineur a plaidé non-coupable, assurant que l’accusation portée contre lui "n’est pas vraie", avant de révéler qu’il a 16 ans. Cette dernière information a poussé la magistrate en charge du procès à "transférer son dossier vers la Cour des enfants de Kanifing ".



"Bien que les faits puissent théoriquement permettre une demande de liberté provisoire, l'avocat général a expliqué que la nationalité étrangère du jeune constitue un élément défavorable à l'octroi de la caution", a assuré la même source.



En attendant une réévaluation de sa possible mise en liberté, le jeune sénégalais a été maintenu en détention provisoire.

La prochaine audience est prévue le jeudi 11 décembre 2025.