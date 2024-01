Gendarmerie Nationale : Omar Youm procède à l’inaugure de 04 unités en Casamance

Le ministre des Forces armées, Oumar Youm actuellement en Casamance va procéder, ce vendredi 05 janvier 2024 à une série d’inauguration de quatre (4) nouvelles unités de la gendarmerie sous la présence du Haut Commandant de la gendarmerie nationale, le Général Moussa Fall, informe l’APS.



Les lésions concernées sont celles de Tanaff, Niaguis, Bignona et Ziguinchor.

Oumar Youm soutient que « ces nouvelles installations dans cette partie Sud du pays sont le fruit des efforts du gouvernement sénégalais dans le but de renforcer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national » .



A l’en croire, ces unités vont également améliorer la réponse aux situations d'urgence, "aider à lutter contre la criminalité et à garantir la sécurité, car étant un élément primordial du bien-être des populations ".