Gestion des fonds forcés Covid-19 : L’Unacois Jappo face à la presse ce jeudi

L’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois Jappo) tient une conférence de presse ce mercredi à 16 heures. L’organisation souhaite non seulement réagir aux irrégularités relevées dans l’utilisation des fonds forcés Covid-19, mais également attirer l’attention de l’opinion sur la dégradation jugée alarmante de la situation économique nationale.



Cette prise de parole intervient alors que plusieurs arrestations (Rayan Hachem, Moustapha Ndiaye…) ont été enregistrées dans le cadre de l’enquête sur l’importation de riz financée par les fonds Covid-19. L’Unacois Jappo met en garde contre les conséquences de ce qu’elle qualifie de traitement partial du dossier. Elle évoque notamment des « dégâts collatéraux » susceptibles de porter atteinte à la stabilité du secteur privé, de perturber les circuits de distribution et d’avoir un impact direct sur les consommateurs.



Par cette conférence, l’organisation entend clarifier sa position, rétablir certains faits et réaffirmer son attachement à la transparence. Elle appelle également à une gestion responsable et équitable de cette affaire, dans un souci de préservation de la confiance dans l’économie nationale.