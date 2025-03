Gestion du foncier : le Premier ministre annonce l'annulation des mesures correctives avec plusieurs annulations de construction

Après l'identification des abus notoires dans la gestion du foncier, notamment au niveau du domaine public maritime et de plusieurs lotissements, le Premier ministre, sous instruction du chef de l'État, a mis en place un comité.



Il a annoncé ce mercredi en Conseil des ministres que des analyses approfondies ont été menées et des mesures correctives ont été prises.

Parmi ces mesures : l'annulation des lotissements illégaux de EOGENE 1 et EOGENE Extension implanterait sur une zone militaire. L'annulation du plan directeur d'urbanisme de la Nouvelle-Ville de Thiès, à l'exception de la gendarmerie.

L'annulation des parties indisponibles au niveau du hangar des pèlerins, précisément les logements d'astreinte de L’ ASCENA, du site en face de la direction générale de l'ANASIM et une dizaine de parcelles situées sur les titres privés, suite aux réserves émises par L’ASECNA, l'ANASIM et l'armée de l'Air.

La délocalisation du projet de stade de Ouakam, initialement prévu sur le site de la Caisse des dépôts et consignations, vers le site de EOGENE 1.

Le rétablissement de l'intégrité de l'assiette foncière de 2,8 hectares du tribunal de Guédiawaye en annulant tous les bouts concédés.

L'annulation de toutes les attributions sur la zone comprise entre la plage et la route des PUD de Guédiawaye et Malika.

L'annulation des morcellements autour de la station d'épuration de Guédiawaye. La suspension des attributions de parcelles à N'Diébène-Gagnol, à Saint-Louis, en attendant l'élaboration d'un plan d'aménagement concerté. Par ailleurs, la décision a été prise de maintenir, sous réserve de mesures de correction, une partie du lotissement du hangar pèlerin, de la BOA, du recasement 2, du PUD de Guédiawaye et de Malika, de N'Diébène-Gagnol, de la pointe Sarène et de EGBOS.

Pour garantir la transparence, un processus de vérification des attributions a été mis en place, déjà au DSCOS, pour les titulaires d'une seule parcelle et au niveau de la primature pour les personnes attributaires de plusieurs parcelles.



À la date du 10 mars 2025, la situation des mets élevés varie entre 10% à Mbour 4 et 39% à BOA, pour des taux de dépôt variant entre 39% à BOA et 81% au hangar pèlerin.

La régularisation doit être finalisée d'ici avril 2025, avec des délais prolongés jusqu'à juin 2025, au plus tard, pour les PUD de Mbour4 et de Guédiawaye.