Gestion du pays par le tandem Sonko -Diomaye : les vérités de Branco

« Soyez d’une exigence folle à l’égard de vos dirigeants. Ne soyez pas intimidés à l’égard de leur demander d’être à la hauteur des espoirs qu’ils ont fécondés. Ils vous ont démontré qu’ils étaient des grands hommes. Donc, ils n’auront aucune excuse, s’ils ne seront pas à la hauteur », a lancé l’avocat franco-espagnol et membre du pool d’avocats du Premier ministre Ousmane Sonko, au terme d’un entretien accordé au confrère de TBB.



Selon l'avocat du premier ministre, « pour aider Sonko et Diomaye, il faut à tout prix que leurs soutiens leur évitent le chemin tout tracé de Montesquieu à tout homme tenté d’exercer le pouvoir : L’ABUS ! ».



Ajoutant que «le militantisme à l’aveuglette peut rapidement détourner votre Projet de l’intérêt général. Ayez à l’esprit qu’il y a des milliers de personnes qui se réveillent au Sénégal rien que pour voir vos leaders échouer. Ne leur donnez pas la plus petite chance de voir leur rêve se réaliser.



La majorité silencieuse qui élit est avec vous. Mais il faut dans les semaines, mois, années à venir lui prouver qu’elle ne vivra plus jamais ce qu’elle a enduré ces 40 dernières années.



La pression mise par certains députés hier sur le ministre de la Justice, acclamés par leurs camarades et par le public, ne doit pas prospérer. Si le Sénégal a traversé cette tragique période 2021-2024, c’est justement parce que la Justice s’était couchée devant l’Exécutif.



Aujourd’hui, sans le savoir, vous réclamez une immixtion du ministre sur des dossiers judiciaires. Ousmane Diagne n’est pas fait de ce bois. Il a fait face à Wade et au sanguinaire Macky. On ne pouvait rêver d’un meilleur profil au département de la Justice.



En attendant, tous les textes, outils juridiques et lois qui ont permis à Macky de faire ce qu’il a fait sont toujours là. Ceux à qui il faut mettre la pression pour les changer sont ceux à qui on a confié nos destinées le 24 mars 2024. Pour que plus jamais le peuple se retrouve à la merci d’un pouvoir quelconque. #ViveLeSenegal », a déclaré Juan Branco.