Gianluigi Buffon fait des révélations sur Rabiot: « Il est incroyable... c’est un fuoriclasse »

Gianluigi Buffon a donc décidé de ne pas activer sa deuxième année de contrat au PSG. En une saison à Paris, le portier italien a pu tisser des liens avec certains membres de l’effectif parisien. Et le champion du monde 2006 garde un excellent souvenir d’un certain Adrien Rabiot. Dans une interview accordée au Corriere dello Sport, l’ancien gardien de la Juventus a livré son ressenti sur le milieu de terrain français. Et Buffon s’est montré dithyrambique sur l’international tricolore.

« Rabiot est incroyable. C’est aussi un excellent compagnon dans une équipe. Je ne sais pas vraiment à quoi tiennent les tempêtes médiatiques dont il a été l’objet. Celui que j’ai connu est un ’fuoriclasse’ (’un joueur de grande classe"), un mélange fantastique. Il a la force physique de Pogba, c’est une vraie armoire. Il a la personnalité dans le jeu de Vidal et potentiellement le dynamisme et la capacité de projection de Marchisio, » explique ainsi Buffon. Nul doute que l’intéressé appréciera le compliment !