Grand Yoff: deux (2) enfants tués par un poteau électrique à Khar Yalla

Un poteau électrique en ciment est tombé sur trois (3) enfants Grand Yoff, précisément à Khar Yalla, dans la banlieue de Dakar. Deux sont morts et le troisième a eu des fractures aux jambes, a-t-on constaté ce mardi.



Cela s’est passé non loin du terrain de foot "Djibo", alors que les enfants s'amusaient. Les deux enfants (4 et 10 ans) sont morts sur le coup, écrasés par le poteau. Les jeunes de Khar Yalla sont sortis dans la rue munis de banderoles rouges, pour dénoncer et exiger des autorités de retirer de leur terrain de foot ces poteaux.



Informée, la police s'est rendue sur le lieu pour un constat. Le blessé et les deux corps sans vie ont été évacués à l'hôpital par les sapeurs-pompiers.