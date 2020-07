Grave accident à la Cité Djily Mbaye de Dakar : un camion dérape et tue trois (3) personnes

Trois (3) morts et six (6) blessés ! C’est le bilan d'un grave accident de la circulation survenu ce mercredi, à la Cité Djily Mbaye, un quartier de Dakar.



A l'origine, un camion de livraison de béton qui a violemment heurté un marchand ambulant avant de percuter deux taxis. Selon la Rfm qui donne l’information, le chauffeur du camion a perdu le contrôle. Il a été arrêté et conduit au commissariat.



Alertés, les sapeurs-pompiers et les forces de l'ordre se sont déployés en nombre important sur le lieu du drame.



Nous y reviendrons.