"La question de l’unité syndicale tant prônée, par-ci et par-là, mérite d’être traitée avec beaucoup de prudence, de méfiance et de vigilance. L’histoire a montré que les mots d’ordre de grève des Cadres ou Groupes sont toujours levés ou suspendus avec un goût d’inachevé, dans un désordre total. En général, on parle d’unité, mais c’est une unité de façade. Dans chaque ordre d’enseignement, il y a des intérêts particuliers à défendre. Il y a des syndicats qui sont un prolongement de certains partis politiques"



"Si les partis s’allient avec le pouvoir, ils n’ont pas intérêt à ce que le système bloque. Par contre, il y en a qui ne sont d’aucune obédience politique. Les élections de représentativité syndicale, c’était justement pour mettre de l’ordre dans les rangs, parce qu’il y avait de la pagaille. Il a fallu qu’on organise les élections de représentativité pour y voir plus clair. Après, sept syndicats sont sortis du lot. D’où le G7 ou groupe des sept syndicats les plus représentatifs. Les autres sont allés se regrouper au sein du G20. C’est pour dire qu’il y a beaucoup de pièges qui se cachent derrière cette unité syndicale"



"C’est pourquoi, quand les gens font le parallélisme avec la grève des transporteurs, ça me choque. Je me refuse de faire cette comparaison. Dans la Fonction publique, il y a des choses normées. Même pour le système de rémunération, il y en a qui ne vont pas mouiller le maillot. Avec le G7, pourquoi on y est allé en rangs dispersés ? C’est simple. Les autres ont convoqué le Covid pour encore donner du temps au gouvernement. Pourtant, nous sommes restés deux ans sans faire de grève. Un temps que le gouvernement n’a pas mis à profit. Il revient pour octroyer des indemnités à d’autres corps au moment où il avait promis de corriger le système de rémunération des agents de la Fonction publique.



"C’est frustrant cette injustice. Ce pour quoi nous revendiquons, ce ne sont pas de nouveaux points. C’est pour exiger le respect d’accords signés depuis fort longtemps. L’ancien Premier ministre Boun Mahammad Dionne nous disait que ces accords allaient être réglés".



"A l’époque, avec le G7, les plans d’action étaient un peu mous. On pensait trop aux élèves. Mais on s’est rendu compte que l’Etat en profitait pour faire un jeu de cache-cache. Il se disait que, tôt ou tard, les enseignants allaient baisser la garde. Mais cette période est révolue. On a compris le jeu et on a changé de méthode avec des mots d’ordre plus corsés".



"Maintenant quand les élèves se sont rendus compte du sérieux de notre lutte, ils ont pris leur destin en main pour que l’Etat réagisse. Ils savent très bien que nous ne re- viendrons pas à de meilleurs sentiments. Eux aussi, avec leurs plateformes et les réseaux se sont bien organisés".



"Pendant ce temps, le directeur de la Communication du ministère, au lieu de jouer le sapeur-pompier, il fait une sortie pour dire que les syndicalistes ne seront reçus qu’après la formation du nouveau gouvernement. Je l’ai écouté dans une radio de place. C’est un politicien. A l’entendre parler, on peut en déduire que ce n’est pas un chargé de communication ou un enseignant qui s’exprime, mais un politicien. Il oublie qu’on a commencé cette grève bien avant les élections. Même pour les préavis", a déclaré le secrétaire administratif adjoint départemental du Saemss de Tivaouane, Saliou Mbaye dans les colonnes du journal Le Témoin.