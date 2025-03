Guédiawaye : un logisticien se fait gruger la somme de 67 millions de FCFA par un « faiseur de miracles »

Le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a jugé, ce mercredi, Cheikh M. Ndiaye, un marabout de 35 ans accusé d’avoir escroqué 67 millions de francs CFA à Dominique Diop, un logisticien de 25 ans. Sous couvert de rituels mystiques, il aurait manipulé sa victime en lui promettant réussite et prospérité.

Selon L´Observateur, les faits remontent à 2023, lorsque M. Diop, logisticien dans l’entreprise familiale, est présenté au mis en cause. Ce dernier se fait passer pour un marabout doté de pouvoirs extraordinaires. « Des forces occultes bloquent ta réussite, mais je peux t’aider », lui a asséné le charlatan. Séduit par cette promesse, le jeune entrepreneur s’engage dans un processus de purification censé lever ces blocages.



D’abord simples recommandations spirituelles, les pratiques imposées par le marabout prennent rapidement une tournure contraignante et coûteuse : bains mystiques nocturnes sur la plage de Yoff, offrandes d’objets de valeur, transferts d’argent réguliers... À chaque étape, il est averti que l’arrêt du processus entraînerait ruine et malédictions sur sa famille, indique le journal. Pris au piège, Dominique Diop vide ses économies, utilise les fonds de l’entreprise familiale et va jusqu’à emprunter de l’argent à ses proches.



Au total, il finit par lui remettre 67 millions de francs CFA. Inquiets de ses nombreux retraits bancaires, son frère et sa sœur lui arrachent finalement la vérité et décident de porter plainte. L’enquête menée par la brigade de recherches de Keur Massar permet de retracer les transactions suspectes effectuées en faveur de Cheikh M. Ndiaye. Un stratagème est alors mis en place : Dominique feint un dernier paiement et fixe un rendez-vous au rond-point Manoumbé. L’escroc, loin de se méfier, s’y rend et tombe dans le piège. Il est arrêté le 6 mars à 20 heures.



Lors de sa garde à vue, M. Ndiaye a affirmé n’avoir reçu que 18 millions de francs CFA et rejette la faute sur un certain "Boly", un guide spirituel basé à Touba, actuellement introuvable. Mais l’enquête prouve qu’il s’agit d’un récidiviste déjà condamné pour des faits similaires.



Lors du procès, les preuves se sont accumulées contre lui : relevés bancaires montrant des transferts suspects, enregistrements audio compromettants où il est entendu négocier des sommes importantes et des remises d’or. Le procureur a requis un an de prison ferme, le remboursement des 67 millions de francs CFA ainsi qu’une indemnisation supplémentaire de 5 millions pour préjudice moral.



L’affaire est mis en délibéré pour ce vendredi.