La supercherie decouverte, la directrice se réfugie au Maroc

La police de la commune de Wakhinane Nimzath a mis fin aux pratiques mafieuses d’une mutuelle d’épargne qui opérait sans autorisation administrative au niveau des cités Hamo de la ville de Guédiawaye.Une des caissières nommée M. Diop a étéécrouée. Les clients de ladite mutuelle ont été grugés des centaines de millions FCFA.Dans sa livraison de ce samedi, le journal Les Échos explique comment la mutuelle opérant sans autorisation administrative appâtait les gens.Quand un client épargne une somme avoisinant 10 millions de FCfa, il bénéficie d’une récompense en termes d’ajout pécuniaire pour atteindre le montant fixé. Il disposera ensuite de son argent, avant de financer son projet. Et nombreux parmi eux ont réussi à respecter leur part du contrat.Ce qui du reste fait amasser des centaines de millions à la direction de la mutuelle. Qui opère en toute illégalité dans le secteur ; un paramètre que les adhérents ignorent.Le pot aux roses est découvert lorsque certains clients ont voulu récupérer leurs sous. Lesquels ont été entre-temps emportés par la directrice de la mutuelle, qui a quitté sur la pointe des pieds le pays, avant de se réfugier au Maroc. Abandonnant les membres de sa famille au bercail.Ainsi, le reste du personnel est monté en première ligne, pour gérer la mutuelle et calmer les ardeurs des adhérents. Las des promesses non tenues, ces derniers déposent une lettre-plainte pour association de malfaiteurs et escroquerie au commissariat d’arrondissement de la localité. Qui auditionne sur procès-verbal une trentaine de victimes.Les policiers ouvrent une enquête, réalisent le caractère illégal de la mutuelle et procèdent àsa fermeture. Ils lancent la chasse à la directrice de la mutuelle et à ses éléments et parviennent à coincer une des caissières du nom de M. Diop. Qui a été présentée devant le parquet de Guédiawaye pour les incriminations pénales retenues contre sa personne.La directrice et les autres employés de la mutuelle recherchés, confie le journal.