Guinée-Bissau : la CEDEAO et le gouvernement officielisent la rétrocession des locaux du Centre régional de santé animale à Bissau

La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et le gouvernement de la Guinée-Bissau procèdent à la cérémonie officielle de remise des clés et de signature de la déclaration de cession des locaux du Centre régional de santé animale de l'organisation sous-régionale à Alto Bandim, dans la capitale bissau-guinéenne. L'officialisation du transfert des infrastructures concrétise la relocalisation du centre technique et renforce le dispositif régional de prévention, de surveillance et de contrôle des maladies animales et zoonotiques.



La rencontre rassemble le directeur de l'Administration et des Services généraux, représentant le commissaire de la CEDEAO aux Services internes, la représentante résidente de l'organisation à Bissau, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, ainsi que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Des membres du gouvernement local, des diplomates et des délégués d'organisations internationales assistent également à l'inauguration des lieux, marquée par la coupure du ruban et une visite guidée des espaces de travail.



L'organisation sous-régionale salue l'implication des autorités locales dans la réalisation de l'infrastructure sanitaire. La CEDEAO réaffirme l'orientation stratégique fixée pour l'établissement, destiné à fonctionner comme un centre régional d'excellence dédié à la sécurité alimentaire, au développement du concept « Une Seule Santé » et à l'intégration régionale.