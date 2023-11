Guinée : le ministre des Forces armées annoncent un retour à la normale, plusieurs arrestations et la traque des « hors la loi »

Le Chef d'Etat-major General des Armées, Général de Division Ibrahima Sory BANGOURA à réagi aux événements qui se sont déroulés dans la commune de Kaloum ce samedi matin.



Il a annoncé un retour à la normale de la situation et l’arrestation de plusieurs individus impliqués dans l’évasion de détenus à la prison centrale. « Dans la nuit du vendredi 03 au samedi 04 novembre 2023, des individus armés ont semé le trouble à l'ordre public en prenant pour cible la maison centrale de Conakry et ont fait évader certains détenus liés aux évènements douloureux du 28 septembre 2009 », a-t-il écrit dans un communiqué.



Avant d’assurer que « Ces hors la loi ont fait face à une résistance farouche des Forces de Défense et de sécurité qui, grâce à leur action, ont réussi à stopper leur progression et à les contraindre à la fuite. Grâce à la détermination des Forces de Défense et de Sécurité, la situation a été rapidement maitrisée et ramenée à la normale. À l’heure actuelle, les Forces de Défense et de sécurité ont mis la main sur certains d'entre eux et la traque des autres se poursuit ».



Il poursuit en informant: « Dans leur action solitaire, les fugitifs ont abandonné du matériel et des moyens roulants que les Forces de Défense et de sécurité ont récupérés. Cependant, ils pourraient se livrer à des actes de vandalisme sur les pauvres populations. Cette attaque lâche vise à saboter les importantes réformes entreprises par le Chef de l'Etat, Son Excellence le Colonel Mamadi DOUMBOUYA dans le cadre de la refondation de notre Etat et dont les résultats sont déjà visibles sur le terrain à la satisfaction du peuple souverain de Guinée ».



Le Général BANGOURA de rassurer le peuple guinéen. « Nous, Forces de Défense et de sécurité, réaffirmons notre engagement indéfectible envers ces reformes qui sont cruciales pour le progrès et la stabilité de notre nation. Nous invitons les populations au calme et à la vigilance. Nous les exhortons de continuer à faire confiance à leur armée républicaine »