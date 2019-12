Guy Marius Sagna, Babacar Diop et Cie entendus sur le fond ces mercredi et jeudi

Après leur arrestation le vendredi 29 novembre 2019 devant les grilles du Palais de la Républiques, alors qu'ils marchaient contre la hausse du prix de l'électricité, et leur placeùent sous mandat de dépôt le 4 décembre dernier, Guy Marius Sagna, le Docteur Babacar Diop et 6 de leurs camarades vont faire face au Doyen des juges ces mercredi et jeudi pour être entendus sur le fond.



Selon un de leurs avocats, Me khoureysi Ba, les huit (8) mis en cause vont être scindés en deux groupes. Le premier groupe va passer demain mercredi 18 décembre et l'autre attendra le jeudi 19 décembre.