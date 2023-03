Guy Marius Sagna à sortie d’une visite à la prison de Rebeuss: « Fadilou Keita a entamé une grève de la faim »

Le député Guy Marius Sagna est allé ce vendredi rendre visite à ses camarades Nitt Doff, Hannibal Djim et Fadilou Keita, emprisonné pour divers motifs liés à leur appartenance au parti Pastef Les Patriotes. L’activiste a révélé dans un message parvenu à PressAfrik que Fadilou Keita a entamé une diète en cellule depuis jeudi.



« Je sors de la prison de Rebeuss comme ça où j'ai vu Nit Dof et Mohamed Samba Djim dit Hannibal. Le camarade Fadilou Keita est en grève de la faim depuis hier pour protester contre son emprisonnement arbitraire », a-t-il informé



Guy Marius Sagna a également indiqué que ces deux autres camarades se portent bien. Notre frère et camarade Nit Dof dit qu'il pense très fort à vous tous particulièrement au président Ousmane Sonko. Il a ajouté qu'il est fier de toutes les résistantes et de tous les résistants. Il voulait tellement être avec nous tous auprès de PROS. Mohamed Samba Djim dit Hannibal Djim est dans une chambre pour 6 prisonniers. Ils y sont à 12. Il leur est imposé parfois de rester 27 heures sans sortir de leur chambre. Il ne se plaint pas », relate-il.



Aussi, informe-t-il, Hannibal Djim lui a confié avoir réussi à convaincre leur autre camarade détenu du nom de Ndongo de mettre fin à sa grève de faim.