Habib Sy sur l’état de santé de Sonko: « au moment où nous vous parlons, tout est possible »

Habib Sy, président de la Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi a pris la parole après Aida Mbodj pour s’exprimer également sur l’état de santé de Ousmane Sonko. Selon lui, il faut s’attendre au pire.



: « Au moment où nous vous parlons, tout est possible, tout. C’est vrai que la vie et la mort sont entre les mains de Dieu. Mais nous pouvons avoir des appréhensions », a-t-il indiqué.



L’ancien Directeur de cabinet du Président Abdoulaye Wade a également dénoncé le silence de la communauté internationale sur la situation du Sénégal en général et sur le cas Ousmane Sonko en particulier. Il a fustigé l’attitude de la Cedeao, de l’Union africaine et de toutes les organisations internationales qu’il a qualifiées de « mauvais médecins qui ne sont là que pour préserver les intérêts des chefs d

Etat ». Selon Habib Sy, la stabilité politique du Sénégal repose sur les épaules de Ousmane Sonko. Et si quelque chose venait à lui arriver, Macky Sall et son régime en endosseraient toutes les responsabilités.