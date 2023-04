Hakimi prive son ex-femme de sa fortune en la mettant... au nom de sa mère

La popularité du joueur du PSG Achraf Hakimi avait explosé suite au parcours flamboyant de l’équipe marocaine à la Coupe du Monde. Mais son image a rapidement été ternie après qu'il ait été visé par une enquête pour viol par le parquet de Nanterre. À la suite de cette affaire, sa femme Hiba Abouk et mère de ses deux enfants a annoncé demander le divorce.

Mais en effectuant cette démarche, l’actrice espagnole aurait fait une découverte inattendue: Achraf Hakimi ne possèderait rien. Pourtant, le jeune homme de 24 ans est l’un des joueurs les mieux payés du club parisien et touche plus de 14 millions d’euros par an, auxquels peuvent s’ajouter des bonus. Son patrimoine est d’ailleurs estimé à 70 millions d’euros.

Au nom de sa mère

À en croire divers médias, dont “First Mag”, Hiba Abouk aurait réclamé au tribunal la moitié de la fortune de son mari. Mais l’international marocain aurait en fait placé tous ses biens au nom de sa mère depuis des années. Sa maman percevrait même son salaire et achèterait tout pour le compte de son fils.

Le footballeur et l’actrice ont deux enfants ensemble, Amin, né en 2020, et Naïm, né en 2022. Mais dans l’état actuel des choses, et si les informations s’avèrent correctes, Hakimi n’aura pas à verser de pension alimentaire à son ex-femme. Mais d’après le journal Marca, Hiba devrait s’en sortir, car la femme de 36 ans possèderait une fortune estimée à 3,1 millions d’euros.

En vacances avec ses garçons

Lorsqu’Achraf Hakimi a été accusé de viol en mars dernier, Hiba Abouk et ses enfants étaient en vacances à l’étranger. Elle n’avait alors pas pris la parole pour commenter l’affaire. Un mois plus tard, elle avait finalement brisé le silence pour annoncer leur décision de se séparer, qui aurait été prise avant l’incident présumé.