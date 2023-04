Hausse des tarifs de connexion: ACSIF lance le mot d’ordre « une korité sans Orange »

L'Association des clients et sociétaires des institutions financières (ACSIF) a fait face à la presse ce mercredi 19 avril pour re-exprimé sa préoccupation face aux récentes hausses des tarifs de connexion à Internet appliquées par Sonatel-Orange. Par la voix de son président Famara Ibrahima Cissé, l’association a invité la population sénégalaise à observer un boycott total de 4 jours à partir de ce jeudi.



« Que personne n’utilise sa puce Orange. Si possible que tout le monde aille chercher une puce chez les autres opérateurs. Quand à ceux qui ont leur puce qu’ils n’envoient pas de messages, qu’ils n’émettent pas d’appels, qu’ils ne fassent pas de transfert ou faire usage de leurs services. Une fois qu’ Orange verra que la population ne se laisse pas faire il sera forcer de reculer. Nous appelons toute la population à observer ce mot d’ordre allant de jeudi à dimanche. Faisons une Korité sans Orange », a lancé M. Cissé.



Poursuivant, le président de l’Acsif a réaffirmé son incompréhension face à une telle hausse. « Nous sommes déçus de constater que les coûts augmentent de manière significative, sous des prétextes fallacieux et sans aucune justification valable.

Cette hausse des tarifs de connexion affecte des couches vulnérables de la population notamment les écoles, les ruraux ainsi que les banlieusards... En tant que consommateurs, nous nous attendions à ce que les prix des services évoluent en fonction de l'amélioration de la qualité ou de l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Cependant, nous n'avons constaté aucune amélioration notable dans la qualité de votre service ou dans l'ajout de nouvelles fonctionnalités depuis la dernière augmentation des tarifs. Par conséquent, nous sommes perplexes quant à la raison pour laquelle une telle augmentation soit nécessaire », a-t-il fustigé.



Famara I. Cissé n’a pas manqué de souligner que cette hausse des tarifs de connexion a un impact négatif sur les consommateurs qui dépendent d'Internet pour leurs besoins et activités quotidiens. « En cette période difficile que nous traversons actuellement avec la hausse généralisée du coût de la vie et des disparités numériques, Internet est devenu une ressource essentielle pour l'éducation en ligne, le travail à domicile, les soins de santé et la communication avec nos proches. Augmenter les tarifs de connexion peut rendre l'accès à Internet plus difficile pour de nombreuses personnes, ce qui est inacceptable », a-t-il asséné.



Orange invité à entamer des négociations



En conséquence, l'ACSIF demande à l’entreprise de télécommunications de revoir sa décision de hausse des tarifs de connexion et de s'ouvrir à des discussions sincères avec lui, assortie d'un communiqué conjoint avec une nouvelle approche transparente et justifiée de fixation des tarifs.



« Nous vous exhortons à prendre en considération nos contestations et d'agir en conséquence pour satisfaire la clientèle. Nous attendons avec impatience des mesures salutaires dans les plus brefs délais seule condition à la suspension du mot d'ordre de boycott contre Sonatel-Orange ».



Alerte sur les subventions et dons…



Pour finir, M. Cissé a alerté sur la crédibilité des associations de consommateurs sur la réception de dons, subventions ou cadeaux de la part de commerces. « Une association de consommateurs ne doit pas recevoir de cadeau de dons ou de subventions, si elle les reçoit, sa partialité et son indépendance en pâtiront. Comme vous le voyez c’est à cause de notre refus de ces cadeaux qu’on est seul dans ce combat. Nous dénonçons cette pratique et nous appelons les autres associations à faire pareille. Les dons peuvent créer un conflit d'intérêts réel, ce qui pourrait influencer la manière dont une association de consommateurs agit ou prend position sur des questions liées à la consommation », a prévenu M. Cissé.