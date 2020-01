Hausse du prix d’huile: plus de 3000 F Cfa ajouté sur la bouteille de 20 litres

Les prix des denrées ne cessent de flamber. Après le riz et l’électricité, l’huile va connaître une hausse. Désormais la bouteille d’un (1) litre passe de 900 F Cfa à 1000 F Cfa voire 1.300 F Cfa. Et celle de 20 litres de 16 000 F Cfa à 19 000 F Cfa.La hausse a été confirmée par les commerçants de marché Tilène, situé au cœur de la capitale sénégalaise. « Actuellement le prix en gros de la bouteille de 20 litres varie entre 18 000 F Cfa et 18 500 F Cfa. Donc, nous détaillants, nous pouvons vendre ça qu’entre 19 000 et 19 500 F Cfa », a avancé un des commerçants sur la Rfm.vendredi dernier, PressAfrik avait fait un article plus détaillé sur la hausse des prix des denrées de première nécessité comme le riz, le sucre, l'huile... A lire ICI