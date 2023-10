Hausse facture de Senelec : « C'est Macky qui a coupé la subvention de 100 milliards F Cfa », Ascosen

La question de l'augmentation des coûts de l'électricité suscite une vive inquiétude au sein des foyers sénégalais. Lors de son passage sur PressAfrik Tv, Momath Cissé, vice-président de l'Association des Consommateurs du Sénégal (Ascosen), a révélé que l'État a récemment supprimé une subvention de l'ordre de 100 milliards de francs CFA, sous la pression des institutions financières internationales.

M. Cissé a souligné l'urgence de rétablir cette subvention ou d'ajuster la tranche A, qui représente la tranche sociale, en étendant la couverture de 0 à 500 kilowatts. Cette mesure permettrait aux abonnés de la Senelec de bénéficier de conditions plus favorables. Selon lui, la limite de consommation de 0 à 150 kilowatts ne prend en compte que l'éclairage et un réfrigérateur. « Le Sénégal progresse, et en tant que pays émergent, la climatisation et le réfrigérateur ne devraient pas être considérés comme un luxe », a-t-il ajouté. Regardez!

Ndeye Fatou Touré

