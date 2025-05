Haute Cour de Justice : les anciens ministres convoqués, la Commission d’instruction et le Parquet général passent à l’action

La Commission d’instruction de la Haute Cour de Justice passe à l’action de façon retentissante, suite à la mise en accusation des anciens ministres Mansour Faye, Sophie Gladima, Ndèye Saly Diop, Moustapha Diop et Ismaïla Madior Fall.



D’après les informations de Libération, cinq mandats de comparution ont été transmis à la Division des investigations criminelles (DIC) pour notification aux personnes concernées.



Ainsi, Ndèye Saly Diop est convoquée pour le 19 mai, Moustapha Diop pour le 22 mai, tandis que Mansour Faye devra se présenter le 26 mai.



Toujours selon le journal, le Parquet général a ordonné des « conduites » en lien avec le projet de construction du tribunal de Guédiawaye pour lequel Ismaila Madior Fall est soupçonné de corruption.



La même source renseigne que des fonctionnaires et des particuliers avaient été mis en cause par l'enquête de la Brigade des affaires générales (Bag) de la DIC.