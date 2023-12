Heetch, Yango : le transport mobile à Dakar sur son téléphone

Assis sur sa chaine roulante Aliou Fall s’apprête à se rendre à un rendez-vous d’affaires à la ville. Son téléphone en main, le propriétaire de Business classe commende son taxi Yango. « Et c’est en un clic » qu’il le réussit. « Non, ce n’est pas compliqué la commande. Si je prends mon exemple comme vous le voyez je m’en sors facilement et pourtant je n’ai pas fait d’études poussées. Il suffit juste d’activer la localisation, puis préciser ta destination et le tour est joué », explique-t-il avec enthousiasme.



Monsieur Fall n’est pas le seul à trouver du confort. Karim Sall l’est aussi. Cet étudiant qui est à son premier essai loue la qualité des services de l’application de transport Heetch. « C’est vraiment pratique. Avec Heetch, je ne perds plus du temps à négocier par gauche ou par droite avec des taxis. Surtout que je connais le prix de ma course à l'avance avec le tarif qui reste fixé, même si je suis bloqué dans la circulation. A l’avenir, je pense commander mes courses via l’application Heetch ».



Il en rajoute : « que comparé aux taxis d’avant, je suis épargné des explications de mon lieu de destination. Et c’est grâce au Géo-positionnement par satellite (Gps)».



Amy Faye, la quarantaine, femme au foyer préfère les services pour choisir entre les différentes options de déplacement, en calculant l’itinéraire qui lui convient le mieux. Ses enfants sont abonnées au Yango pour se rendre à l’école. « Le prix, il est calculé à la distance et au temps ça m’arrange. J’y ai inscrit mes enfants pour les amener à l’école pour plus de sécurité », confie-t-elle.



A Dakar présentement, tout comme ils consomment de la téléphonie ou de l’internet, les clients, ont accès, dans leur lot à une offre de transport « simple dans son mode d’achat », comme décrites par les usagers. Et gratuit.





Se servir de son smartphone pour décrocher un taxi grâce à des applications



L'application Yango, filiale de la multinationale russe Yandex, est disponible depuis décembre 2021 à Dakar et sa banlieue . Elles sont arrivées presque en même temps sur le marché sénégalais. Un mois plus tard, c’était au tour de Heetch, co-entreprise partagée entre la star-up française Heetch (majoritaire) et deux partenaires sénégalais, de faire son entrée sur le marché dakarois. Les deux permettent aux usagers d’utiliser une application mobile unique pour gérer tous leurs déplacements en zone urbaine.



Yango de son côté, exploite « des technologies intelligentes pour la cartographie, le routage et la navigation, et son système de distribution des commandes est basé sur l'apprentissage automatique », explique un des responsables de l’entreprise. Une combinaison qui « réduit le temps passé par les conducteurs à chercher des passagers, à les prendre en charge et à les déposer. Grâce à ce gain de temps, notre technologie réduit les coûts globaux des courses », indique la filiale de la multinationale russe.



Outre des prix compétitifs, l'application Yango a des fonctionnalités exceptionnelles pour les conducteurs et les passagers « commandez plusieurs voitures depuis un seul téléphone, réservez une course avec plusieurs destinations, trouvez des points de collecte alternatifs pour arriver à destination plus rapidement et à meilleur prix.



D’après les explications des promoteurs de Heetch « cette application permet aux clients de commander un taxi en ligne, à partir de chez soi. Les bénéficiaires n’ont besoin que de leur smartphone et d’un accès à Internet pour commander un taxi. Une fois réussi, c’est l’application procède à la localisation automatique de l’emplacement actuel du client, pour ensuite envoyer une notification dès que la voiture arrive à destination. »



L’application offre également aux clients « l’opportunité de voir le numéro de la plaque d’immatriculation et le nom du conducteur à partir de leur téléphone. »



Une protection des données à caractère personnel qui fait défaut



Dans son avis trimestriel publié en avril 2023, la Commission de Protection des Données (CDP) a demandé aux sociétés de livraison et de covoiturage comme Yassir et HEETCH de se conformer aux lois et règlements en vigueur concernant la protection des données personnelles au Sénégal. Ces entreprises collectent des données personnelles des utilisateurs telles que les noms, les adresses e-mail, les numéros de téléphone et l’historique des courses, ce qui nécessite une déclaration de fichiers, de bases de données et de systèmes de traitement de données dans le cadre de leurs activités.



Cette initiative de la CDP vise à protéger les données personnelles des utilisateurs et à assurer la conformité des entreprises aux lois et règlements en vigueur en matière de protection des données. Les entreprises opérant au Sénégal sont tenues de respecter ces lois et de déclarer leurs fichiers, bases de données et systèmes de traitement de données pour garantir la sécurité des données personnelles.