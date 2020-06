Héritage de feu Cheikh Béthio Thioune : sa quatrième épouse, Sokhna Bator Thiam, menace de saisir la justice

Le bruit au tour l’héritage du feu guide des Thiantacônes, Cheikh Béthio Thioune, opposant ses fils et ses veuves notamment Sokhana Aida Diallo, Sokhna Bator Thiam et Sokhna Adja Saliou (respectivement troisième, quatrième et cinquième épouse), se poursuivent. Face à la presse dimanche, Sokhna Bator Thiam dit être victime des menaces de mort et d'insanités venant du Khalife légitime du Cheikh, Serigne Saliou Thioune. Elle n’écarte d'apporter l'affaire devant la justice.



« Après l’éclipse de Serigne Béthio, il y a une situation qui perdure jusqu’à présent. Parce que nous les femmes de Serigne Béthio, plus jeunes notamment Sokhna Aida, Sokhna Adja et moi-même, sommes victimes de provocation de tout bord, d’injures, d’insanités à notre encontre », a déclaré la quatrième épouse du feu guide des Thiantacônes qui a reçu dimanche, vers 17 heures, la visite surprise des fils de son défunt mari, à Madinatoul Salam où elle vit avec ses enfants.



Parmi les fils de son défunt mari qui se sont rendus chez elle, il y a Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée (actuel Khalife des Thiantacônes), Serigne Khadim Thioune (député), Serigne Khadim Bossé, Zale Midadi, Seydina , et un garde, a informé le vigile du domicile, Babacar.



Sokhna Bator n’écarte pas de saisir qui de droit : « Parce qu’il y a ici des autorités compétentes pour la diligence de cette affaire. Et, je ne souhaite que la lumière soit faite sur tout cela parce que », selon elle, cette visite inopportune des fils de Cheikh Béthio, « c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. C’est vraiment alarmant », a-t-elle déploré sur la Rfm.



Interpellé sur la situation, le khalife actuel du Cheikh préfère ne pas répondre à ces accusations faites à son encontre. Toutefois, Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée informe qu’il est dans les dispositions de la restitution des biens de son père pour faire l’héritage.