Heurts à l'Ucad : l'Office du bac saccagée et les véhicules incendiés

La colère des étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui affrontent les forces de l’ordre depuis une semaine pour réclamer le paiement de leurs bourses, a eu de graves conséquences. Dans la nuit du mardi 02 décembre, l’Office du baccalauréat a été la cible des manifestants. Les locaux ont été saccagés, les bureaux mis sens dessus dessous et des véhicules stationnés à proximité ont été incendiés.



Cette situation a paralysé le travail ce mercredi matin. Les portes de l’Office du baccalauréat sont restées fermées, laissant les usagers dans le désarroi.



À noter que 16 étudiants ont été blessés, dont 6 dans un état grave. Quatre policiers ont également été blessés lors des affrontements de mardi.



Malgré une médiation menée par deux guides religieux, les tensions ont repris ce mercredi matin. Les étudiants exigent le retrait immédiat des forces de l’ordre de l’enceinte universitaire.