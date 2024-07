Hôpital Abass Ndao : une infirmière qui injectait du Clavicin à des diabétiques arrêtée par la Su

F.Yalli, une infirmière à l'hôpital Abass Ndao, a été arrêtée par la Sûreté urbaine ( Su) pour "exercice illégal de la profession de médecine et de pharmacien" mais aussi "mise en danger de la vie d'autrui". La procédure a été déclenchée suite à une plainte de M.Gaye qui souffre de diabète. C'est dans ce cadre qu'il a été recommandé à F.Yalli.



Selon le plaignant, la mise en cause lui a ainsi vendu et injecté des flacons de Clavicin supposés guérir le diabète.



Les médicaments n'ayant produit aucun effet, M. Gaye a demandé à des médecins qui lui ont fait remarquer du danger de l'utilisation de ce produit par les diabétiques car il s'agissait plutôt d'antibiotiques, rapporte Les Echos.



Interrogée sur les faits qui lui sont reprochés, la mise en cause les a entièrement reconnus. Une autre victime, du nom de M.Ka s'est présentée à la Su pour déclarer qu'il est également victime des agissements illégaux de la mise en cause qui lui a vendu et l'injecté des produits sans prescription médicale.