Horreurs dans l'axe Patte d'Oie-Yoff : un cadavre au sexe mutilé et la chute mortelle d'un maçon du 6e étage

Un jeudi macabre dans l'axe Patte d'oie-roff virage. Deux morts ont été enregistrés entre le matin et l'après-midi.

Dans le jardin du rond-point de la Patte d'Oie, un homme d'une vingtaine d'années a été retrouvé sans vie et son corps en état de décomposition avancée. En plus de la mutilation de son sexe, il portait plusieurs blessures sur le corps. Son oeil a été également arraché, selon les témoins. La police de Grand-Yoff après avoir effectué les constatations d'usage a ouvert une enquête.



Un peu plus loin, à Yoff Virage, c'est un ouvrier maçon qui a chuté du 6e étage d'un immeuble avant de rendre l'âme sur le coup. Après la récupération du corps par les sapeurs-pompiers, la gendarmerie de Ngor a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances du drame qui se présente comme un accident de travail