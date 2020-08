IBK dit NON à la Cedeao: « Je ne retournerai pas au pouvoir, même pour une seconde »

Ibrahim Boubacar Keïta renonce définitivement au pouvoir. Dans une note parvenue à la presse ce dimanche, le Président déchu fait savoir à ses anciens homologues de la Cedeao son opposition à son rétablissement à la tête de l’Etat malien. Selon lui, ce serait une nouvelle violation de la Constitution de son pays.



« Je suis sensible à l’attention que mes pairs n’ont cessé de porter à mon pays depuis quelques temps. Sans rentrer dans les détails du coup de force militaire, j’ai toujours dis qu’on est Président, on n’est jamais un bon Président. Car la voix des peuples portent plus loin que nos capacités d’actions. Il ne reste qu’à un chef d’Etat l’honneur et la dignité. Ma décision est donc prise en toute conscience et liberté: je renonce à mes fonctions », dit-il dans la note parvenue à PressAfrik.



Avant d’appeler la Cedeao à ne pas se fonder sur son éviction du pouvoir pour sanctionner le peuple malien:. « Que nul ne fasse violence sur le peuple malien afin de satisfaire des ambitions autres que les actes clairement posés par mes soins »



IBK poursuit en se voulant catégorique à l’égard de Ouattara et Cie: « Je ne retournerai pas aux affaires. Même pas pour une seconde », dit-il.