IPC 2019: les recommandations du Forum Civil recommande au Gouvernement pour sortir de la zone rouge

Pour sortir de la zone rouge et atteindre le niveau du groupe des 6, le Forum Civil propose au Gouvernement de donner plus de force et vigueur à l’AXE 3 du Plan Sénégal Émergeant (PSE), dans ses composantes Gouvernance et Institution, afin de promouvoir la lutte contre la corruption et la reddition des comptes. Selon Birahime Seck, le Coordonnateur du Forum Civil, un Plan de Progression Efficace, négocié entre l’Exécutif, l’Assemblée nationale, la Justice, l’OFNAC, le secteur privé et la Société civile, est nécessaire.



Poursuivant ces propos, M Seck évoque trois axes à ce niveau: Compléter le dispositif juridique de prévention et de lutte contre la corruption, notamment en adoptant des lois sur l’accès à l’information, sur la prévention des conflits d’intérêts, sur le financement des partis politiques, en particulier une loi sur l’encadrement des financements des campagnes électorales, sur la protection des lanceurs d’alerte, sur l’interdiction aux haut-cadres des régies financières de faire de la politique et tout autre dispositif juridique pouvant renforcer cet axe.



Toujours, selon le Coordonnateur du Forum Civil, des avant-projets de lois existent déjà et, sont bien avancés. Il demande à ce que l’OFNAC soit accompagné dans le travail de révision de la loi sur la déclaration de patrimoine, de mettre en place un organe chargé du recouvrement et de la gestion des biens mal acquis.



Sur l’Axe 2, il invite à travailler, à changer le comportement des citoyens et des acteurs de la Gouvernance pour plus d’intégrité, notamment en mettant en œuvre des programmes d’éducation à la citoyenneté active et à rendre opérationnelle la Stratégie nationale de Promotion de la citoyenneté qui devait être finalisée depuis fin mai 2019 selon les instructions du Chef de l’Etat faites lors du Conseil des Ministres du 10 avril 2019.



Enfin, Birahime Seck dans son Axe 3, propose des sanctions positives pour célébrer l’intégrité et établir un ordre de distinction national sur la question. « Faire des sanctions négatives notamment en luttant efficacement contre l’impunité. La responsabilité de l’initiative d’un plan concerté incombe avant tout à l’Etat pour assurer, un meilleur résultat dans la lutte contre la corruption », dit-il.



Dans le même sens, le Forum Civil recommande la réforme et le maintien de la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite, en la rendant conforme aux standards internationaux.