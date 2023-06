Ibrahima Lissa Faye: « la suspension de Walfadjiri est illégale et c’est un abus de pouvoir manifeste »

La suspension du signal de WalfTV pour une durée d’un mois est non seulement illégale mais relève d’un abus de pouvoir manifeste. Selon le Code de la presse, le ministère de la Communication n’a aucune autorité pour suspendre le signal d’une TV, cela relève des compétences de l’organe de régulation et des autorités administratives selon l’article 193 dudit code.

Dans ce pays manifestement les lois et règlements sont allègrement violés par ceux qui sont censés veiller à leur juste application ou qui représentent une possibilité de recours. Il y a un véritable acharnement contre le groupe walf.



Mais aussi la riposte du groupe de presse (chômage technique et licenciement d’une partie du personnel) n’est pas appropriée et peut être considérée comme un manque de respect aux travailleurs. Ce n’est pas à eux de payer les pots cassés. Et puis Walfadjri a les moyens juridiques d’attaquer ces abus répétitifs des institutions étatiques. Cheikh Niass en tant qu’avocat doit se montrer à la hauteur de l’opiniâtreté de son défunt et valeureux père. Sinon le pouvoir risque de tuer ce leg de Sidy L’amine Niass.



Le ministère s’est appuyé sur l’article 94 pour motiver sa décision. Voilà ce que disent les dispositions. Je vous laisse juger