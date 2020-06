Idrissa Gana Gueye sur son éventuel départ du PSG: « j’ai parlé avec Léonardo »

D'après les bruits qui courent dans la capitale française et relayés par certains médias, Idrissa Gana Gueye serait mis sur la liste des Transferts par le Directeur sportif Léonardo, pour le prochain mercato. Le Brésilien désirerait recruter le milieu de terrai serbe de la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic qui joue au même poste que Gueye.



Dans un entretien accordé à E-média, le milieu de terrain sénégalais qui est actuellement au pays, parle de simples rumeurs et confie qu'un départ du club champion de la Ligue 1 n'est pas à l'ordre du jour.



« J’ai l’habitude de ces rumeurs-là. À chaque mercato, cela se passe comme ça pour moi. Même au mois de janvier, une fois arrivée au PSG, au bout de six mois, on m’annonçait déjà à Chelsea. Donc moi, j’en ai l’habitude. Tout se passe bien pour moi au club, et je suis souvent en contact avec le Directeur sportif (le Brésilien Leonardo), et il n’a jamais été question de départ… Il ne m’a jamais parlé ni de transfert ni d’envie que je parte. Donc, pour moi, ce sont juste des rumeurs mis sur le marché des transferts parce qu’il n’y a pas grand-chose en ce moment. », a-t-il révélé à nos confrères.



Idrissa Gana Gueye est arrivé l'été dernier au Paris Saint-Germain en provenance d'Everton. Le Sénégalais s'est très tôt adapté dans l'entrejeu à côté de l'Italien Verratti. Il a gagné une place de titulaire et fait d'assez bonnes prestations au fil de la saison.