"Idy, Karim et Macky vont se faire la guerre pendant un an" selon le juriste Emmanuel De Fourneau

La scène politique sénégalaise est caractérisée d'attaques et contre-attaques et ceci va encore durer au moins jusqu'à la Présidentielle. Telle est la conviction du juriste Emmanuel De Fourneau qui est d'avis que cette situation va durer un (1) an.



«Le jeu politique du Sénégal se joue entre les trois fils fraternels de Me Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, le président Macky Sall et Karim Wade même si ce dernier est peut-être en exil forcé au Qatar. Et ceci, malgré l’arrivée de nouvelles prétentions politiques, de nouveaux hommes politiques», déclare le juriste.



t l’invité de l’Emission Objection sur Sud FM, poursuit en expliquant que c’est parce qu’ : «il manque encore d’idéologie, ils (hommes politiques) ne savent pas où se situer exactement, et c’est la raison pour laquelle je pense que cette guerre fratricide va se jouer et va durer pendant un (1) an entre ces trois-là».