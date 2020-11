Idy révèle des détails de ses discussions avec Macky: « il était programmé au début que je sois chef de l'opposition »

Le tout nouveau président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), était ce dimanche chez la notaire Me Nafissatou diop Cissé, pour lui présenter ses condoléances, suite au décès de sa maman. Idrissa Seck a profité de l'occasion pour révéler quelques détails de ses discussions avec Macky Sall. Notamment sur le statut du chef de l'opposition, qui avait suscité une vive polémique au Sénégal.



« Macky et moi discutions autour du titre du Chef de l'opposition. Au début, il était programmé que je reste dans l'opposition et que je fasse office de chef de l'opposition. Mais, il m'a proposé, au regard de la pandémie de la Covid-19 qui a secoué le monde et de tout ce qui se passe dans notre continent, de mettre en veilleuse ce débat autour de ce titre de chef de l'opposition et d'aller dans le sens de travailler ensemble, de joindre nos forces pour développer le Sénégal. Nous avons des responsabilités vis-à-vis des populations de ce pays », a révélé Idrissa Seck dans une vidéo publiée par nos confrères de Dakar Actu. Regardez !