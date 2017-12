Diffi­cile pour la famille Hally­day/Smet de célé­brer les fêtes de fin d’an­née après la tragé­die surve­nue dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier. Acca­blés par la perte du rocker Johnny Hally­day, disparu des suites de son cancer du poumon à 74 ans, les membres du clan ont fait bon gré mal gré pour rame­ner un peu de joie sous les aiguilles du sapin. Grandes absentes des réseaux sociaux depuis la mauvaise nouvelle, Ilona et Emma Smet sont appa­rues tout sourire sur leurs comptes respec­tifs pour adou­cir les coeurs brisés.



« J’ai échangé mes chaus­sures de Cendrillon, à minuit, contre des baskets de velours, s’est amusée Ilona, la petite-fille de Johnny Hally­day, vêtue d’une élégante combi­nai­son couleur sable. Joyeux Noël à tous ! » Alors que son père David prenait pour la première fois la parole depuis le décès du chan­teur, Ilona était au chaud, accom­pa­gnée de sa petite soeur de 20 ans. Posi­tion­née devant le même sapin, en bas des esca­liers de la jolie demeure de Los Angeles, Emma a de son côté opté pour une tenue plus sexy, osant la robe rouge courte pour inon­der ses fans de la magie des fêtes. « Joyeux Noël depuis la Cali­for­nie, a-t-elle souhaité au plus grand nombre. Merci pour tous les gentils messages de soutien que j’ai reçu. Joyeux Noël à tous ! »





Bien loin du rêve améri­cain, Laeti­cia Hally­day faisait quant à elle son maxi­mum pour proté­ger les petites Jade et Joy de la tris­tesse immense qui acca­pare son coeur depuis qu’elle a perdu l’amour de sa vie. Rési­dant sur l’île de Saint-Barthé­lemy jusqu'à la mi-janvier, la veuve du célèbre rocker avait convié, auprès d’elle, Jean-Claude Darmon, Marie Ponia­­towski, son époux Pierre Rambaldi et leur fille Tess, mais aussi la commu­­ni­­cante Hoda Roche, comme le préci­sait nos confrères du maga­zine Gala. Une manière bien à elle d’ac­com­pa­gner ses filles, en douceur, vers la prochaine année…