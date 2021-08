Imbroglio sur le cas Agüero à Barcelone

Vent de panique à Barcelone vendredi soir, alors que la rumeur courrait que l'avant-centre argentin, grand ami de Lionel Messi, avait demandé à quitter le Barça après l'annonce du départ de ce dernier.



De quoi amener le clan de l'Argentin à allumer des contre-feu et et à contacter les deux quotidiens sportifs catalans Sport et Mundo Deportivo pour les assurer que Agüero est complètement focalisé sur la saison à venir avec le Barça, rapporte RMC Sport.