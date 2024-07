Immigration irrégulière : Aminata Touré demande aux jeunes de garder espoir

Aminata Touré a lancé un appel à la jeunesse afin qu’elle reste au pays et tout en gardant espoir. La superviseure de la Coalition Diomaye Président estime que cette jeunesse ne peut pas être l’actrice principale de la victoire sans qu’une solution ne soit apportée par rapport à leur situation.



« Sans cette jeunesse sénégalaise, il n’y aurait pas eu de changement. Nous avons une jeunesse courageuse, qui a versé de son sang. Le Sénégalais a fait bloc pour ce changement. C’est pourquoi, il faudra que vous restiez ici avec nous », a-t-elle dit hier, dimanche lors du bilan des 100 jours du nouveau régime.



Aminata Touré a également demandé aux jeunes de rester pour construire le Sénégal.

« Nous ne voulons plus de ces pirogues de la mort qui aujourd’hui sèment la désolation et la souffrance dans nos familles. Si vous vous êtes battus pour faire partir le régime, mais vous devriez rester ici avec nous pour construire le pays », a-t-elle demandé.