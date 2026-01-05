Immigration irrégulière : des jeunes de Fass Boye introuvables en mer depuis le 05 décembre 2025

A l’ouest du Sénégal, les habitants de Fass Boye vivent depuis plusieurs jours dans une angoisse liée au sort de certains de leurs fils, disparus en mer. Ces derniers restent introuvables, après avoir embarqué dans une pirogue de migrants le 5 décembre 2025.



Selon les informations de l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), la pirogue a quitté les côtes gambiennes dans l’espoir de rejoindre l’Europe, et jusqu’à présent, les habitants de cette localité n’ont aucune nouvelle de l’embarcation.



Plusieurs jeunes des villages de Darou Khoudoss (ouest) notamment celles de Darou Ndiaye, Diogo et Khonk Yoye font aussi partie de l’embarcation.



Les habitants sont aussi particulièrement émus par le sort d’Aminata Boye, une mère de cinq enfants (trois garçons et deux filles), dont ils n'ont plus de nouvelles.