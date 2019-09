Impact économique de l'​Inauguration Massalikul Jinaan: un montant inestimable investi dans le besoin nutritionnel des fidèles

A la question de savoir combien de moutons, de poulets, de bœufs, de chèvres ont été achetés pour cet événement, le responsable a hâte de répondre tout en montrant son badge sur lequel est écrit 313. "Il est difficile de vous donner un chiffre exact car cela nous dépasse. Mais retenez que nous avons un chiffre de 313. Cela dit, 313 moutons, bœufs, chèvres et poulets ont été achetés pour nourrir les fidèles".



Dans ce sens, il ajoute : sans compter les plats qui nous viennent d'ailleurs. Notamment les talibés de feu Cheikh Béthio à Dakar et d'autres disciples basés dans la capitale". En matière de riz, nous avons préparé 2 tonnes hier jeudi et encore 2 tonnes aujourd'hui, vendredi".



Le responsable âgé de 33 ans de rappeler que le budget pour le besoin nutritionnel est estimé à 130 millions FCFA. Sa mission, s'assurer à ce que tout le monde mange à sa fin, n'est pas du tout compliqué pour lui. Pour faciliter la tâche, il a nommé un chef dans chaque commission.



"Il y a plusieurs commissions et j'ai choisi un chef qui me fait le compte rendu. Vous voyez ceux qui sont habillés en tee-shirt rouge, ce sont eux qui sont chargés de la répartition des plats. En tee-shirt noir, ils assurent la sécurité", a-t-il soufflé.



Fruits et collation