Inauguration du Palais de Justice de Rufisque: un jalon dans le projet de modernisation judiciaire au Sénégal

Ce vendredi 26 janvier, la ministre de la Justice, Aïssata Tall Sall, a inauguré le premier édifice du projet de modernisation des bâtiments judiciaires au Sénégal. Il s'agit du Palais de Justice de Rufisque, construit à Diamniadio. La cérémonie a été marquée par la présence de nombreuses autorités, dont Mouhamed Wane, directeur des constructions du ministère de la Justice.



Selon ce dernier, le ministère de la Justice bénéficie d'un budget sans précédent pour la construction d'infrastructures judiciaires. « 250 milliards de francs CFA alloués à la réalisation de 69 bâtiments à travers le pays c’est une première. C’est un geste à salué. Il a été posé par le président de la République Macky Sall. Aujourd’hui après 16 ou 18 mois de dur labeur on n’inaugure le premier palais de justice dont d’autre vont suivre et un siège de la protection judiciaire. »



Le Palais de Justice de Rufisque est un édifice moderne de deux étages, comprenant six (6) salles d'audience, 73 bureaux avec des salles de réunion, la salle des avocats, un restaurant, un parking, un local technique et une cave. Construit sur une superficie de 3756 mètres carrés, il est équipé pour accueillir un tribunal de grande instance et un tribunal d'instance, contribuant ainsi à rendre la justice plus accessible.



Le palais de justice de Rufisque est moderne. M. Wane a annoncé que des innovations technologiques seront mises en place pour faciliter les services. « Il va contribuer à rendre l’accès plus. On va avoir des applications qui vont permettre d’avoir le casier judiciaire à distance. On va avoir des applications qui vont permettre de demander le certificat de nationalité à distance. On va avoir des dispositifs qui vont permettre de faciliter la détention tel que les bracelets électriques. Il y’aura aussi un centre de demande de casier judiciaire et de surveillance des bracelets électroniques. On va rentrer la justice beaucoup plus accessible et beaucoup plus près du justiciable », a-t-il assuré.



Le Palais de Justice de Rufisque est le premier d'une série de réalisations prévues dans le cadre du projet de modernisation des bâtiments judiciaires du Sénégal.