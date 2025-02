Incendie au marché Saint-Mor de Boucotte à Ziguinchor : 3 cantines endommagées par le feu

Un nouvel incendie s'est déclaré ce mardi vers 22 h au marché Saint-Mor de Boucotte, à Ziguinchor. L'origine du sinistre, qui a emporté trois cantines, reste pour le moment inconnue. Les commerçants expriment leur désarroi face aux drames successifs qui frappent ce marché, le seul encore fonctionnel dans la ville de Ziguinchor.



"Après l'heure de la descente, on nous a appelés pour nous informer que le marché avait pris feu. Nous sommes venus, et grâce à l'aide de la population, les sapeurs-pompiers qui se sont rapidement déployés sur place ont pu maîtriser le feu. En tout, trois cantines ont été détruites", a expliqué Serigne Kassé, délégué du marché Saint-Mor de Boucotte.



Il a par ailleurs lancé un appel urgent aux autorités compétentes, notamment le maire et les autres responsables de la ville, pour qu'elles viennent en aide aux commerçants. "On ne peut pas comprendre qu'après l'incendie du 5 décembre 2023, cette même partie du marché ait pris feu à nouveau le 5 février 2025. Nous demandons l'aide des autorités pour aménager notre marché, qui appartient à la population de Ziguinchor. Nous n'avons qu'un seul marché fonctionnel. Ceux de Tilène et Grand Dakar sont en réaménagement, tout comme le marché Kandé. Seul ce marché fonctionne à Ziguinchor", a-t-il ajouté, au micro d’iRadio.