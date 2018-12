Incendie du marché au poisson : le préfet de Thiès annonce des meures

Les autorités de Thiès se sont donné rendez-vous au niveau du marché au poisson suite au sinistre qui s’y est déclaré ce vendredi matin. La violence de l’incendie a poussé le préfet de la localité à annoncer la prise de mesures, d’autant plus qu’ils sont devenus récurrents.



«Nous attendons l’enquête de police pour nous édifier sur l’incendie », a déclaré Fodé Fall. Et de poursuivre : «la récurrence des incendies dans nos marchés est un réel problème à l’heure actuelle. Elle nous interpelle tous. Il faut des mesures hardies pour venir à bout de ces incendies répétitifs dans les différents marchés.»



Sur sa lancée, il rappelle que le marché Sam n’en est pas à son premier incendie. C’est pourquoi, révèle-t-il, «nous avions commencé dans les sites les plus vulnérables». Et selon lui, c’est le cas du marché appelé Petersen où il était difficile pour les piétons de vaquer convenablement à leurs occupations. Mais, avec la décision de déguerpir certains étals, la circulation est devenue plus fluide.