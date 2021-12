Incidents match Paris FC-Lyon: « un scandale de plus », « encore une honte », la presse européenne scandalisée

"Un énième épisode de violence". Les mots du journaliste italien Gianluca Di Marzio résument à eux seuls l’écœurement de l’Europe à propos des incidents qui ont encore frappé un stade en France, en l’occurrence Charléty. Ce vendredi soir, la rencontre entre le Paris FC et l’Olympique lyonnais en 32es de finale de coupe de France n’a pas pu se terminer, après des affrontements en tribunes.



"Encore et toujours la France"

"Incroyable! Un autre match suspendu en France". Voilà comment Marca, incrédule, a titré sur l’arrêt du match, insistant comme ses confrères sur les récurrences des incidents: "un scandale de plus dans le football français’. De son côté, Bild relève "des scènes de chaos" dans ce qui s’apparente comme "le dernier scandale du football en France". "Encore et toujours la France", pointe le quotidien allemand.



AS, autre média espagnol, souligne également "encore une honte en France avec les ultras". "Le football français est devenu la vedette aujourd’hui avec un incident honteux lié, comme c’est devenu habituel, avec les ultras", souligne le journaliste local, qui rappelle les dernières décisions prises par la Ligue: "la dernière honte d’une escalade de violence qui a contraint la LFP à durcir les mesures".



"La France est une poudrière"

Ce jeudi, une réunion interministérielle avait établi un nouveau protocole en cas de match arrêté, tout en travaillant sur des mesures pour éviter ce genre d'incidents dans les stades. Le dernier d'entre eux remontait au 21 novembre, lorsque le choc OL-OM avait été interrompu après quelques minutes seulement, au moment où Dimitri Payet avait reçu une bouteille d'eau en pleine tête.



Pour la DH, média belge, "les week-ends où il ne se passe aucun incident dans les stades de football deviennent rares", en référence aux incidents qui avaient perturbé la fin de match entre Liège et Charleroi le 5 décembre dernier. Beaucoup plus dur, Abola estime que "la France est une poudrière". Le football français et ses instances ont décidément du chemin à faire pour retrouver les faveurs de l'Europe.