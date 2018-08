Indépendance de la justice : «la lutte seule alternative pour y arriver », selon Alioune Tine

​L’expert indépendant de l’Onu et non moins chargé des droits de l’homme au Mali est d’avis que la lutte est la seule alternative pour obtenir l’indépendance de la justice sénégalaise. Pour se faire, Alioune Tine appelle les citoyens est les politiciens à se mobilise.



«Il faut discuter, débattre, réfléchir et faire des recherches et fondamentalement, il nous faut dialoguer, pour dire comment on fait pour éviter les impasses ont on fait face généralement. Il faut tester l’alternance. Et là, on verra ce que, appelle Alioune tine, les institutions».



L’invité de l’émission "Objection" sur Sud Fm de ce dimanche 5 août dit «bravo » au président de l’Union des magistrats sénégalais (Ums), Souleylane Teliko. Selon lui, «ce que Teliko a dit c’est très important : il dit que la question de l’indépendance de la justice n’est seulement l’affaire des juges, c’est l’affaire de tous».



L’expert indépendant de l’Onu est convaincu que si aujourd’hui, on veut résoudre cette question d’indépendance de la justice, «il faut lutter, lutter et encore lutter».



«Quand quelqu’un vous dit, nous avons un problème, nous ne sommes pas indépendants mais nous avons besoin effectivement que tout le monde prenne en charge cette revendication, cela veut qu’il nous faut se mobiliser pour avoir une justice indépendante», avance-t-il.



Toutefois, Alioune Tine de souligner que: «ce n’est pas en nous couchant ou de parler sur les micros tout le temps qu’on va avoir une justice indépendante, c’est l’affaire de tous», lance-t-il.