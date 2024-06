Inédit : les épreuves et les centres d’examen pour le CFEE et l' entrée en 6ᵉ 2024 seront sécurisés par l’armée

A l’issue d’un conseil interministériel sur la préparation des examens et des concours, les autorités ont décidé de confier la sécurisation des épreuves et des centres d’examen à l’armée nationale. L’annonce a été faite par le directeur général des examens et concours, Papa Baba Diassé.



Précisant que, l’armée nationale va se charger de la levée et de l’acheminement des épreuves et s'occupera aussi de la sécurisation des lieux d’examen et des personnes mobilisées sur toute l'étendue du territoire national pendant les deux jours des épreuves (le mardi 25 et le mercredi 26 juin 2024).



A noter que les candidats en classe de CM² vont subir les épreuves de l'examen du CFEE et le concours d’entrée en classe de sixième le mardi 25 et le mercredi 26 juin 2024, sur toute l'étendue du territoire national, en Gambie et en Guinée-Bissau.