Inhumation Tanor Dieng: le véhicule présidentiel prend feu, Macky et IBK évacué

Le véhicule présidentiel s’est chauffé en plein cortège pour l’inhumation de l’ancien président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et secrétaire général du PS, Ousmane Tanor Dieng. Si dés journalistes disent, persistent et signent que les deux chefs d’Eta étaient à bord de la voiture dont le moteur a pris feu, d’autres témoins dont des officiels soutiennent le contraire et prétendent les deux présidents étaient à bord d’un autre véhicule 4X4.