« Injections pour grosses fesses en une semaine »: une Ivoirienne et son époux arrêtés aux Almadies

Alexia Kanté, une ressortissante ivoirienne, a été arrêtée aux Almadies, un quartier de Dakar. La mise en cause faisait des injections à ses clientes pour grossir leurs fesses, en une semaine.



Selon Libération, son époux qui lui servait d’assistant a été lui aussi cueilli. En effet, l’Ivoirienne était très sollicitée par les Sénégalaises.



Lors de son dernier séjour au Sénégal, en début du mois d’août, Alexia Kanté, s’exprimant via Snapchat, se réjouissait que tout son « Stock » soit épuisé en peu de temps, promettant de revenir très bientôt à Dakar. Mais, selon le journal, elle ne savait pas que la Su (Sûreté urbaine) était à ses trousses.



Alertés de leur retour, les hommes du commissaire Bara Sangharé se sont déployés sur les lieux hier, mardi. Sur place, un beau monde notamment plusieurs célébrités de la « jet Set ».



Ils ont été tous interpellés. Alexia Kanté et son époux ont été placés en garde à vue pour exercice illégal de la médecine d’autant plus qu’ils faisaient des opérations de chirurgie esthétique.